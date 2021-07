Borrello nell’Anbi, le congratulazioni di Giuseppe Pisano

“La nomina del catanzarese Fabio Borrello nella giunta esecutiva dell’Anbi è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sul territorio”.

Lo ha affermato il capogruppo di Catanzaro con Abramo, Giuseppe Pisano, congratulandosi con Borrello: “Il suo ruolo sempre più autorevole nel contesto nazionale dell’associazione rappresenta in modo concreto cosa voglia dire saper lavorare bene in ambito locale. Borrello è bravissimo da presidente del Consorzio di bonifica dello Ionio catanzarese così come da presidente di Coldiretti per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo, e ora sono sicuro saprà esserlo anche per tutto il Mezzogiorno nell’importante giunta esecutiva di Anbi”.