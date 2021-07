Catanzaro, dal carcere si laurea con lode in Sociologia

L’università in carcere non è un’utopia. Ne sa qualcosa Salvatore, siciliano d’origine, che si è appena laureato in sociologia con il massimo dei voti. La presentazione dell’inusuale tesi si è svolta, ieri, presso il penitenziario “Ugo Caridi”: c’era tutta la commissione per una laurea che sa di resilienza e riscatto.

Salvatore ha conosciuto il carcere in Sicilia nel lontano 1995. Oggi dopo 26 anni è stato proclamato dottore in sociologia: cambiare si può e spesso lo si fa incontrando la cultura.