ll cenone di natale si fa in estate: ecco il nuovo calendario delle feste secondo il Dadada

L’ultimo anno e mezzo è stato difficile e triste. Tra pandemia e quarantena le nostre abitudini sono cambiate ed anche le feste comandate non sono state le stesse. Nessun cenone in famiglia o con gli amici, nessun veglione, niente pasquetta fuori porta; tutto terribilmente “innaturale” ed “inumano”. Ma nulla è perduto! Il tempo si può recuperare e si possono creare le condizioni e le occasioni per rivivere le feste comandate come le avremmo vissute se non ci fosse stato il Covid-19. Basta una “X” sul calendario, tanta fantasia, voglia di divertimento e di partecipazione e tutto diventa possibile.

Non hai festeggiato il Natale con il classico cenone insieme ad amici e parenti? Non ti sei divertito a Capodanno? Insomma le tue feste sono state rovinate? Non temere, al Dadada di Montauro vogliamo riscrivere la “storia” di questo ultimo anno e mezzo. La nostra formula magica si chiama “Recovery Party”: una rassegna di eventi per far “rivivere” le feste rovinate dalla pandemia. Il prossimo 25 luglio si festeggerà la festa per antonomasia: Natale. Basta cerchiare in rosso sul calendario la data del 25 luglio e al Dadada, tra alberi addobbati con luci, palline e festoni, e musica prettamente natalizia, arriverà Babbo Natale per consegnare tanti doni a coloro che passeranno insieme ad amici e parenti il pranzo o la cena di Natale nello stabilimento balneare più originale e innovativo d’Italia. A seguire, a fine mese, ci sarà il veglione di Capodanno.

Il 6 agosto il divertimento continuerà con balli e animazione in maschera per festeggiare tutti insieme il Carnevale. Il 13 febbraio – ehm… agosto! – sarà la festa degli innamorati, San Valentino. Ancora, il 20 agosto inonderemo la spiaggia di mimosa per celebrare la festa della Donna e il 27 agosto sarà Pasqua. Ovviamente, saranno rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19. Con il “Recovery Party” ci si vuole divertire in sicurezza. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.dadada.it/ oppure contattare il 329.2198614. Sono bandite facce tristi, malumore e troppa “razionalità”; sono graditissimi ospiti tutte le persone positive, allegre e con un pizzico di sana follia, perché la vita è bella, anzi è più bella al Dadada!