La Cisl medici piange la scomparsa di Gaetano Muleo

La federazione Cisl Medici ha espresso il cordoglio per la morte dr. Gaetano Muleo, già segretario aziendale Cisl medici presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e successivamente segretario regionale e componente del comitato esecutivo nazionale.

“Gaetano ha rappresentato un punto di riferimento importante per la Cisl medici, protagonista di numerose battaglie a difesa della professionalità e dei diritti dei medici. Ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione sindacale dei colleghi, sempre attento alla puntuale applicazione dei contratti di lavoro, disponibile al confronto ed al supporto professionale ed umano, presente in tutte le rivendicazioni per migliorare la società e il lavoro. Ci lascia un amico sincero e corretto. Lo ricordano con affetto e rimpianto tutti i colleghi iscritti che hanno avuto modo di condividere con lui un percorso professionale e di vita”.