Le Colonne d’Oro di Affidato per il Magna Graecia Film Festival

Si è tenuta all’interno del palazzo De Nobili di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione del Magna Graecia Film Festival, che dal 31 luglio all’8 agosto coinvolgerà la città di Catanzaro. La kermesse, ideata da Gianvito Casadonte, che giunge quest’anno alla sua XVIII Edizione, con oltre 40 eventi e 30 proiezioni, si riconferma tra gli eventi più importanti, che ruotano intorno al mondo del cinema, all’interno del panorama nazionale ed internazionale. Anteprime, masterclass d’eccezione, performance musicali e tantissimi ospiti animeranno il programma presentato il 20 Luglio scorso e che quest’anno avrà due nuove finestre dedicate “agli esordi nel documentario e al cinema del reale” e alle “opere prime e seconde internazionali”.

Anche per quest'anno è stato scelto il maestro Michele Affidato, per realizzare la famosa "Colonna D'Oro", oramai simbolo del Magna Graecia Film Festival. Una scultura che nel corso degli anni è stata assegnata ad artisti del calibro di Oliver Stone, Tim Roth, Pupi Avati, Christoper Lambert, Matthew Modine, Pamela Anderson e altri ancora. Tantissimi gli ospiti che quest'anno sfileranno sul red carpet catanzarese. Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Francesco Montanari, Michela Giraud, Rocio Munoz Morales, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Laura Freddi, saranno solo alcuni dei nomi di vertice che parteciperanno a questa edizione. Ma non solo, a Catanzaro arriveranno artisti internazionali come John Savage e Peter Greenaway, ma anche Remo Girone e Marco Risi.

A condurre le serate sarà Carolina Di Domenico, affiancata per la finale da Federico Russo. Per fare da madrina a questa edizione, invece, è stata scelta l’attrice e modella Greta Ferro. “Il Magna Graecia Film Festival lo merita Catanzaro e lo merita la Calabria – ha sottolineato al termine della conferenza stampa Michele Affidato – Oramai da tanti anni questo festival rappresenta una realtà positiva della nostra Regione, che mostra il suo volto più bello e noi come azienda siamo onorati di realizzare la Colonna d’Oro che verrà consegnata a tutti gli ospiti”.