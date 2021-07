In fiamme un minibus vicino ll’aeroporto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme. Il fatto è avvenuto alle 13 in viale Rodolfo Imbrogno in prossimità dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Il veicolo è un Fiat Ducato 130 adibito a minibus 9 posti in sosta.

Il conducente che si trovava a bordo del mezzo, accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore e dal cruscotto interno, ha abbandonato lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme che nel frattempo si erano propagate anche alla pineta limitrofa alla sede stradale nonché alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.