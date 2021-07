Sellia, in finale per la bandiera Spighe Verdi

Spighe Verdi 2021: il Comune di Sellia ha passato le prime due selezioni e ora martedì prossimo, 27 luglio, proverà a bissare il risultato dello scorso anno. In lizza comuni ben più conosciuti in abito nazionale e internazionale, comuni inseriti in distretti turistici ed eno-gastronomici fortissimi. Dalla Langhe alla Valle d’Itria, dall’Ogliastra al Chianti, Sellia gareggia tra eccellenze assolute dell’entroterra italiano per avere la bandiera delle Spighe Verdi, che di fatto è la bandiera blu delle zone interne.

“Ad oggi siamo l’unico comune della Calabria centrale ad aver avuto tale importate riconoscimento. Solo tre i comuni calabresi inseriti fra le eccellenza della tutela dell’ambiente e del territorio italiano. 48 in tutto. Ci riproviamo per continuare ad essere portabandiera della Calabria che funzione” si legge in una nota del Comune presilano che conosce già ambito riconoscimento e sa di avere requisiti per ottenerlo la seconda volta.