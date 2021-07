Terza sessione Corte di Assise, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati plaude alla proposta di Garofalo alla guida

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro ha espresso compiacimento agli organi giudiziari che hanno proposto e voluto la dott.ssa Francesca Garofalo alla presidenza della terza Sezione della Corte di Assise della Corte di Appello di Catanzaro.

“Un incarico di grande prestigio e di grande responsabilità. E, soprattutto, l’incontrovertibile certificazione delle qualità umane e professionali di un grande magistrato. Che ha sempre lavorato, con passione e abnegazione, lontano dalle vetrine e dai clamori. È, per questo, che il COA di Catanzaro, nell’esprimerle le più vive felicitazioni, sente il dovere di affermare pubblicamente il proprio apprezzamento agli organi giudiziari che hanno proposto e voluto la dott.ssa Francesca Garofalo alla presidenza della terza Sezione della Corte di Assise della Corte di Appello di Catanzaro“.

“Una scelta – si legge nella nota – che, in un momento assai delicato che sta segnando la storia contemporanea dell’attività giurisdizionale, dispensa serenità e irrobustisce la domanda e l’offerta di giustizia. In un contesto, quello calabrese, che ha necessità di ridestarsi e di riequilibrarsi perché, anche e soprattutto, l’affermazione e la riaffermazione dei canoni del diritto transita lo sviluppo socio-economico di un territorio e di una comunità. La dott.ssa Garofalo ha svolto tutta la sua attività a Catanzaro distinguendosi sempre per la mitezza e la delicatezza dei suoi modi senza, tuttavia, abiurare alla fermezza e al rigore del suo modo di esercitare la giurisdizione”.

“Per molti Avvocati catanzaresi della sua generazione, e che hanno intrapreso in contemporanea la rispettiva attività nel Palazzo di Giustizia, la dott.ssa Garofalo – continua la nota – ha sempre rappresentato un punto di riferimento costante che si è irrorato di una straordinaria capacità di dialogo costruttivo e di confronto qualificato. Alla dott.ssa Garofalo, la cui carriera s’innesta nel solco di una tradizione familiare di altissimo profilo, vanno, dunque, le felicitazioni del COA di Catanzaro e gli auguri a che, questo, sia soltanto un segmento di un cammino ancora lungo e luminoso”.