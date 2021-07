“E’ stata nuovamente bonificata l’area di via Smaldone, nel quartiere Gagliano, divenuta negli ultimi tempi una vera e propria discarica a cielo aperto a causa dell’abbandono illecito di rifiuti ingombranti e di ogni genere”. Lo afferma il consigliere comunale Antonio J. Corsi. “Devo ringraziare i vertici e gli addetti della Sieco – prosegue – per aver garantito il loro impegno, con un nuovo intervento di pulizia sul tratto stradale di competenza della Provincia di Catanzaro. Una problematica che, anche a fronte di una mia ulteriore segnalazione, è stata attenzionata dal sindaco e presidente dell’ente intermedio, Sergio Abramo, tramite il funzionario dell’ufficio preposto. Anche il Comando dei Vigili urbani, attraverso la sezione polizia ambientale, si era espresso nei giorni scorsi attestando, in una relazione, lo stato di pericolo per l’igiene e la salute pubblica”.

“Purtroppo, la stessa area – continua Corsi – dopo le bonifiche già effettuate in passato, è tornata a riempirsi di rifiuti causando notevoli disagi ai residenti, oltre che un danno al decoro urbano. Perciò, per scongiurare il rischio di dover intervenire altre volte, ho avuto rassicurazione dal Presidente Abramo che il tratto stradale verrà presto recintato e interdetto al traffico. Una sinergia tra enti che è esempio di buona amministrazione, quando si riesce a dare risposte concrete alla comunità. Ad ogni modo, mi auguro che i cittadini possano essere maggiormente collaborativi, dimostrando di saper rispettare le regole tutelando l’ambiente”.