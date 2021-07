Appello rimasto inascoltato. I commercianti ci riprovano: “Prolungare fino a 30 minuti la sosta sulle strisce bianche”

Lo avevano richiesto a fine giugno, ma nulla è ancora cambiato. L’istanza non è stata recepita. Ed il disagio resta. Anzi aumenta. Perché, l’aspettativa di poter ritornare ad un regime di normalità a seguito della lunga fase di stallo dovuta alla pandemia, cresce sempre più. E così i commercianti del centro storico chiedono, ancora una volta tramite la nostra testata, di rilanciare l’appello in modo che possa arrivare all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale: “Consentire il parcheggio sulle strisce bianche sino a un massimo di 30 minuti in quanto un quarto d’ora è insufficiente per consentire ai potenziali clienti di ultimare gli acquisti con tranquillità”.

Una durata massima così limitata crea non pochi problemi a cittadini e commercianti stessi. Ed allora, a distanza di quasi un mese, i commercianti rilanciano la richiesta tramite Catanzaro Informa: “prolungare sino a un massimo di 30 minuti la sosta sulle strisce bianche. Si favorirebbe il più sereno afflusso dei clienti ai negozi”. L’auspicio è che, stavolta, la richiesta possa arrivare a destinazione ed essere accolta in modo da favorire l’attività dei commercianti già provati dalla crisi post pandemica.