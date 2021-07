Genio Civile, Corsi soddisfatto: “Problemi in corso di superamento”

Il consigliere comunale Antonio Corsi è intervenuto nuovamente sulle questioni attinenti il Genio Civile: “Prendo atto con soddisfazione della decisione con cui il Genio civile regionale ha stabilito di riorganizzare gli uffici per le province di Catanzaro, Crotone, Vibo e Cosenza allo scopo di risolvere il grave disservizio relativo alle istanze di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Sono stato informato che fra le varie soluzioni valutate positivamente dalla Regione ci sia stata anche quella indicata dal Comune di Catanzaro, che evidentemente aveva visto lungo su un problema che tanti disagi ha creato agli utenti. Ora che questa incresciosa situazione sta per essere superata non posso non sottolineare come la collaborazione fra enti sia un’arma fondamentale per rispondere, in modo concreto, alle richieste dei cittadini”.