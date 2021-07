Strisce bianche, il Comune risponde all’appello dei commercianti: “Massima disponibilità”

L’assessore alle attività economiche, Domenico Cavallaro, risponde all’appello lanciato nuovamente dai commercianti del centro storico attraverso le colonne del nostro giornale.

“Ho appreso, da notizia pubblicata sul Vostro portale, di un appello che sarebbe stato lanciato all’amministrazione da parte di un gruppo di commercianti di corso Mazzini per prolungare fino a 30 minuti l’orario di sosta sulle strisce bianche. Specificando che, allo stato attuale, non sono pervenute richieste formali agli uffici competenti, non posso che ribadire, comunque, la massima disponibilità da parte dell’amministrazione a recepire tutte le eventuali istanze provenienti dagli operatori. Devo, però, evidenziare che, per ogni tipologia di proposta inerente il traffico e la circolazione, è necessaria una concertazione con i settori competenti e la Polizia locale, avendo come riferimento non solo corso Mazzini, ma tutto il territorio comunale. Inoltre, è opportuno che eventuali decisioni in merito vengano assunte sulla base di un confronto con le sigle sindacali di categoria che rappresentano i soggetti interessati. Ad ogni modo, confermo la volontà, mia e del sindaco, di ascoltare tutte le richieste utili ad individuare eventuali soluzioni migliorative nell’interesse pubblico“.