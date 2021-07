Aiuto a persona affetta da Sla, riunione a Palazzo De Nobili e sopralluoghi tra oggi e lunedì

Il sindaco Sergio Abramo – si legge in una nota stampa – ha presieduto a Palazzo De Nobili una riunione operativa finalizzata a individuare una soluzione che migliori le condizioni di vita della persona affetta da Sla che, su Catanzaroinforma, aveva evidenziato una serie di problemi. L’amministrazione ha tutta l’intenzione di fare il possibile per aiutare il cittadino.

Affiancato dall’assessore alle Politiche sociali Rosario Lostumbo e dal vicesindaco Gabriella Celestino, Abramo ha discusso con i dirigenti Saverio Molica (Politiche sociali) e Guido Bisceglia (Gestione del territorio) e con i funzionari dei settori di riferimento.

Nella mattinata di venerdì 23 luglio un primo sopralluogo nell’abitazione di via Mattia Preti è stato eseguito dal personale delle Politiche sociali, mentre lunedì è in programma un nuovo sopralluogo congiunto fra Politiche sociali e Gestione del territorio per pianificare una soluzione che rimuova gli ostacoli segnalati dall’inquilino.