Trovato morto a Cesena un camionista di Sellia Marina

E’ stato trovato senza vita nella cabina del camion con cui lavorava il corpo di G.L., 56 anni, bisarchista di Sellia Marina. Il mezzo alle 3 di questa notte è stato individuato in un’area di servizio di Cesena. Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso, ma da una prima analisi, come riferito dai familiari, con molta probabilità si è trattato di un arresto cardiaco.

Da martedì dell’uomo non si avevano più notizie. Dopo la denuncia ai Carabinieri, purtroppo il triste epilogo. G.L. lascia la compagna e due figli. Si attende il rientro della salma per poter celebrare i funerali.