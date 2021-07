Campagna vaccinale, premio Paul Harris Fellow a Talarico

Si è svolto nei giorni scorsi, a Lamezia Terme, la cerimonia del passaggio di consegne 2021/22 della presidenza del Rotary Club Catanzaro, da Pasquale Placida a Vito Verrastro.

Nel corso di tale cerimonia Francesco Talarico, Responsabile della Direzione Medica dell‘Ospedale Ciaccio De Lellis di Catanzaro, è stato insignito del premio “Paul Harris Fellow”, per il suo impegno nella campagna vaccinale, quale responsabile del punto vaccinale del medesimo ospedale e per la proficua collaborazione con lo stesso Rotary Club Catanzaro, che ha attivamente sostenuto il Punto Vaccinale con l’invio di propri volontari nell’ambito del progetto rotariano “End Covid Now”. Il Premio Paul Harris rappresenta la massima onorificenza rotariana e Talarico ha voluto dedicarlo a tutti gli operatori che hanno contribuito alle attività del Punto Vaccinale, ringraziando al contempo il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Francesco Procopio, per la lungimiranza dimostrata nel promuovere la collaborazione con il club services e le associazioni di volontariato del comprensorio.

Il Dott. Talarico, nell’esprimere la propria gratitudine ai vertici del Rotary per il riconoscimento ricevuto, ha quindi esortato a continuare la collaborazione anche al fine di promuovere la cultura vaccinale, in questo momento insidiata da fake news che alimentano lo scetticismo e la paura di vaccinarsi.