Incidente alla galleria di Copanello, muore un motociclista di 28 anni

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 28 anni, Vittorio Paone, rimasto gravemente ferito durante un incidente accaduto qualche ora fa in prossimità della galleria di Copanello sulla strada statale 106.

Il ragazzo a bordo della sua moto si era scontrato con un’auto e ha riportato ferite molto gravi. Durante il trasporto in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto la polizia stradale, i carabinieri della compagnia di Soverato, e i sanitari del 118.

LA COMUNICAZIONE DELL’ANAS

A causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria di ‘Copanello’, sulla strada statale 106 ‘Jonica’ è temporaneamente istituito il senso unico alternato in prossimità del km 175,200, nel territorio comunale di Stalettì, in provincia di Catanzaro,

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un motociclo ed un’autovettura. Nell’impatto una persona ha perso la vita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, per la gestione del traffico in piena sicurezza per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.