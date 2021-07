Morte 28enne sulla Ss 106: Comune di Settingiano proclama lutto cittadino

Oggi Settingiano perde Vittorio, uno dei suoi figli, uno dei suoi figli prediletti, si legge in una nota del gruppo consiliare di maggioranza composto da -Rodolfo Iozzo, Antonello Formica, Marco Gigliotta, Romano Maruca, Damiano Vergata, Antonio Verre, Giuseppe Ferraina e Vincenzo Iuliano.

Oggi Settingiano è addolorata e piange perché è lacerata, colpita nel cuore, dilaniata innanzi alla vita spezzata di questo suo giovane.

Non c’è persona della comunità settingianese che non abbia conosciuto Vittorio e la sua innata dote di farsi amare, la sua coinvolgente solarità, la sua straordinaria disponibilità, la sua ineguagliabile gentilezza e il suo meraviglioso modo di essere.

Ancora una volta oggi la comunità di Settingiano è chiamata a riflettere sul senso della nostra esistenza di fronte all’incomprensibilità di questo addio.

Per la giovane età di Vittorio e per il modo improvviso in cui ci ha lasciato, viviamo la consapevolezza che non sarà mai possibile dimenticare la triste giornata odierna che è destinata a lasciare una profonda ferita in ognuno di noi.

Il nostro intimo pensiero è rivolto al papà, alla mamma, al fratello e alla sorellina, nei confronti dei quali esprimiamo vicinanza e affetto, nella speranza che l’amore che verrà loro rivolto, nel ricordo di Vittorio, possa essere di, seppur minimo, conforto.