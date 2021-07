Sfonda il finestrino dell’autobus, si lancia e muore

Era arrivato in ospedale in condizioni gravissime il cittadino extracomunitario rimasto ferito ieri sera. A nulla sono valse le tempestive cure dei sanitari del Pugliese, l’uomo è morto nella notte. Secondo quanto appreso l’immigrato, che faceva parte di una colonia di extracomunitari che venivano trasferiti al centro di Isola Capo Rizzuto, avrebbe sfondato un finestrino dell’autobus in marcia lanciandosi fuori ed è finito prima sulla carreggiata, sarebbe poi andato sotto le ruote del mezzo. Il drammatico incidente nei pressi dello svincolo nuova 106 per Simeri Crichi sulla strada provinciale 16.

