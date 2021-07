Degrado e inciviltà nei giardinetti del quartiere Piano Casa di Catanzaro tanto che, un luogo di ritrovo che dovrebbe apparire curato e accogliere bambini, ragazzi e le loro famiglie, è invece pieno di pericoli e vittima di gesti di quotidiana mancanza di senso civico.

La pavimentazione è irregolare, un vero e proprio pericolo per chi frequenta il luogo, perché è altamente probabile inciampare tra i blocchi di pavimento dell’area giochi. Situazione analoga nel “chioschetto”, dove oltre alla necessità di una riqualificazione dell’area a causa del pavimento rovinato, qualcuno si diverte a commettere continui gesti di inciviltà. E poi rifiuti di ogni tipo abbandonati un po’ ovunque e cestini dei rifiuti sempre stracolmi.

I nostri lettori, lamentano le condizioni in cui versa questo angolo del quartiere, una piccola area che certamente necessita di una riqualificazione che possa metterla a nuovo ed in sicurezza e che non può essere lasciata abbandonata alla mercé degli incivili.