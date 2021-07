Imperium1892, l’eredità di un antico estratto con i profumi del Mediterraneo

Tutto ebbe inizio… nel 1892 con un infuso d’erbe dalle benefiche proprietà ideato da un farmacista calabrese e dai suoi fratelli a Catanzaro, la celebre città delle 3 V: la V di San Vitaliano, il patrono; la V di Vento per le forti brezze provenienti dal Mar Ionio e dalla Sila; e la V di Velluto per l’importante produzione della seta, fin dai tempi dei Bizantini. Oggi Imperium1892 porta avanti l’eredità di quell’antico estratto, affinandone il gusto che nasce dall’infusione di 33 speciali botanicals raccolte in Calabria e da un paziente processo di macerazione che dura più di 55 giorni. Al naso sprigiona sentori intensi di erbe officinali mentre i toni agrumati e le note di liquirizia e anice stellato creano un immediato legame con i profumi del Mediterraneo.

ORIGINE: Italia, Catanzaro (CZ)

PECULIARITA’: Amaro ionico alle Erbe

METODO PRODUTTIVO: Macerazione alcolica di 55 giorni, decantazione naturale dell’infuso, filtrazione finale del liquore

GRADAZIONE ALCOLICA: 35°C

BOTANICALS UTILIZZATE: 33, tra le quali spiccano l’arancia amara, l’assenzio romano, il finocchio, l’ anice verde, l’anice stellato, la china, lo zafferano, la liquirizia e il rabarbaro

COLORE: castagno luminoso con sfumature delicate di mogano all’esterno

OLFATTO: bouquet intenso con spiccati sentori floreali, sul fondo si riconoscono note speziate grazie alla presenza dell’anice verde e della liquirizia

GUSTO: avvolgente e ben equilibrato: le spezie, radici e piante impiegate sono piacevolmente riconoscibili in un mix dolce-amaro, vellutato, setoso e intenso

FORMATI DISPONIBILI: 500 ml – 1000 ml

TEMPERATURA OTTIMALE DI SERVIZIO: 4°C (frig