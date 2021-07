Piccoli turisti alla scoperta della Girifalco antica

Le bellezze del nostro territorio, gli aneddoti dei nonni e le tracce di storia che hanno segnato la nascita e lo sviluppo di Girifalco. Sono stati questi gli ingredienti principali della seconda passeggiata turistica alla scoperta della Girifalco antica, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Municipale, su input del consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi, in collaborazione con la Pro Loco Girifalco.

Guidati da Carlo Sergi (Pro Loco) ed accompagnati da Salvatore Stranieri, i piccoli girifalcesi, e non, hanno potuto scoprire angoli e tradizioni del nostro paese. Un ringraziamento particolare va a Pro Loco, Prociv e Salvatore Stranieri. Ma, anche, alla prof. Pina Petitto per aver aperto le porte del Palazzo Cefaly, alle signore della Bella Epoque per la gustosa merenda, alla signora Liberata Vonella che, indossandolo, ha spiegato ai più piccoli l’abito delle Pacchiane, ai genitori e, soprattutto, ai bambini.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 9 agosto, 26 agosto e 6 settembre. Il consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi, nell’ invitare tutti i bambini, e non, a partecipare ai prossimi appuntamenti, ha ribadito come “una bella passeggiata, le tradizioni, la storia, le curiosità sono la gioia dei bambini. Basta poco ma ci sono tutti gli ingredienti per rendere un’iniziativa colorata. Come Amministrazione Comunale siamo felici del successo di questa iniziativa e invitiamo altri bambini e ragazzi a partecipare alle prossime”.