Sellia e Belcastro conquistano il riconoscimento “Spighe Verdi”

Chi semina, raccoglie. Importante riconoscimento per due paesi della presila catanzarese. Spighe Verdi 2021 per Sellia e Belcastro. È un encomio riconosciuto dalla Fee, Foundation for Environmental education per premiare, insieme a Confagricoltura, quei paesi impegnati nello sviluppo sostenibile e capaci di promuovere buone pratiche in realtà rurali. Importante conferma per Sellia e il suo primo cittadino Davide Zicchinella, felice new entry per Belcastro, paese rappresentato dal sindaco Antonio Torchia. Spighe Verdi è per i paesi di collina e montagna ciò che la bandiera blu è per i paesi di mare: non è solo un vessillo, dietro c’è altro e non piove dal cielo.