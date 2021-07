Sgomberata ‘a forgia de ‘U Ciaciu

Il magazzino storico in cui ‘U Ciaciu custodiva i materiali con cui dava origine alle sue opere d’arte non c’è più. Mastro Saverio lo chiamava ‘a forgia, la bottega in via Poerio, nel cuore della città, in cui conservava gli oggetti e gli scarti da utilizzare per lo più in occasione di esposizioni estemporanee. Un pezzo di storia che se ne va: i locali sono in corso di sgombero in quanto, dopo la scomparsa del Ciaciu che ne aveva acquisito il possesso per usucapione, i proprietari hanno visto riconosciuto il loro originario diritto al termine di un iter giudiziario.

Il ricordo di un personaggio simbolo di Catanzaro è ancora vivo, per tutta l’estate alla Grangia di Montauro si potrà ammirare la mostra, curata da Stefano Morelli, che rende omaggio al teorico dell’Arte di Tutti i Tempi dell’Abbandono. Dal magazzino, nel corso degli ultimi anni, sono state già recuperate autentiche chicche, una esposta al San Giovanni, e pezzi che fanno parte di collezioni private. Ma tanti altri oggetti dal passato sono riemersi in queste ore, tra stupore e nostalgia, rivelando tutta la suggestione di un luogo in cui anche i rifiuti potevano avere una seconda vita.