Una discarica a cielo aperto: la situazione in via Carlo V stenta a cambiare. E i cittadini, residenti e non, continuano a segnalarlo perché stanchi di questo degrado. Un’immagine di abbandono, sporcizia e degrado che compromette sia le condizioni igieniche del luogo che l’immagine dello stesso. Eppure non è la prima volta che la nostra testata raccoglie testimonianze simili a quella pervenuta oggi. Nulla, però, cambia.