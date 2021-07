Degrado e sporcizia a viale Brutium nei pressi delle Poste

Degrado, veri e propri cumuli di immondizia, sporcizia. La zona in questione, questa volta, è quella di viale Brutium, in particolare nei pressi dell’ufficio postale.

A lamentare una situazione di incuria e abbandono che dura da molto tempo sono gli stessi cittadini residenti.

L’appello è che, così come per altre zone della città, si provveda presto a riportare decoro in un quartiere molto popoloso.

Con principalmente senso civico da parte degli stessi residenti, ma anche più attenzione da chi di competenza.