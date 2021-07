Rifiuti, via Piemonte ripulita da poco dai rifiuti ne è nuovamente invasa

“I residenti di via Piemonte, nel quartiere Santa Maria, si sono svegliati con una bella sorpresa in mezzo alla strada: un frigorifero abbandonato. Non è la prima volta che quest’area viene presa d’assalto da chi getta rifiuti e ingombranti, certi di farla franca”.

Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato.

“La via era stata ripulita proprio nei giorni scorsi dagli addetti della Sieco – prosegue -, ma la scena purtroppo si ripete, periodicamente, a causa dei soliti incivili che non hanno cuore l’ambiente e il decoro urbano. Ora l’amministrazione sarà costretta a bonificare di nuovo l’area, ma a questo punto bisogna assumere dei provvedimenti affinché la strada, come successo in altre zone della città, non diventi una discarica a cielo aperto. A tal proposito, l’installazione delle videocamere da parte degli uffici competenti potrebbe essere un valido espediente per prevenire ulteriori episodi di questo genere ed individuare e sanzionare tutti coloro che abbandonano rifiuti in barba alle regole”