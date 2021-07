Cropani, sequestri e multe per gli ombrelloni lasciati in spiaggia

Cropani, multe per ombrelloni e sedie lasciati abusivamente in spiaggia. Fine dell’impunità a Cropani per i cittadini che si servono della spiaggia libera come se fosse propria. C’è stata ieri l’ operazione congiunta dei Carabinieri della stazione di Cropani e della polizia locale per liberare l’ arenile di sdraio e ombrelloni posizionati a pochi metri dalla battigia di giorno e anche di notte: occupazione abusiva così recita il Codice della navigazione.

L’operazione è stata predisposta dopo diverse segnalazioni di alcuni vacanzieri. Sono stati sequestrati 123 ombrelloni e 67 sedie: numeri che certificano un uso improprio di un bene comune. Il primo cittadino Raffaele Mercurio invita tutti i vacanzieri ” ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in tema di fruizione della spiaggia libera “. La merce sequestrata verrà restituita solo dopo pagamento di una sanzione amministrativa: annunciati nuovi controlli già nei prossimi giorni.