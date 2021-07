Lavori in via Indipendenza in pieno giorno, la rabbia di Riccio: “Perché sono stati autorizzati?”

“Incredibile, ma vero, a Catanzaro, in pieno giorno e nel cuore della città, sono in corso lavori su via Indipendenza per la posa della fibra che hanno letteralmente paralizzato il traffico. Mezzi pesanti, circolazione consentita in una sola carreggiata, automobilisti in crisi ed esercenti sul piede di guerra. Mi chiedo come sia possibile autorizzare questo genere di interventi, in mezzo all’estate, su una via trafficatissima e principale via di accesso verso il centro storico”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Eugenio Riccio.

“L’amministrazione comunale ha pensato bene di dare il via libera alla ditta senza pensare minimamente ai disagi e agli effetti che avrebbe provocato. Questi lavori chi li decide? Possibile che non si sia pensato, prima, alla necessità di salvaguardare la circolazione, magari disponendo che i lavori potessero essere effettuati in orari e giorni più consoni? E’ evidente che il soggetto privato segue i propri interessi, ma in città chi comanda? Sembra che l’amministrazione stia tutelando gli interessi privati, a discapito di quelli pubblici. Speriamo, inoltre, che dopo questi interventi, l’asfalto su via Indipendenza sia ripristinato dalla ditta a regola d’arte, scongiurando brutte immagini che si sono registrate già in altre zone della città”.