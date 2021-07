Referendum Eutanasia legale. Raccolta firme anche in Calabria. Il video da Soverato

Sono oltre 6000 le firme raccolte fino ad oggi in Calabria per il Referendum sull’Eutanasia Legale. Oltre 250.000 in tutta Italia.

Proprio in questi giorni Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni) è impegnato in un tour sul territorio dedicato alla presentazione della campagna referendaria.

“Anche in Calabria – sottolinea – la campagna sta andando molto bene e occorre mantenere questi ritmi. Grazie a tutti i volontari e autenticatori, ricordiamo che è possibile sottoscrivere il referendum anche presso il Comuni, dove i moduli sono sempre disponibili o presso avvocati e notai registrati: il loro ruolo è infatti fondamentale nell’ambito della raccolta perchè hanno la facoltà di autenticarle, insieme a cancellieri, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali. Di fronte al silenzio del Parlamento che continua a rimandare la riforma necessaria, il Referendum a questo punto è l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia. E’ l’ultima chance in questa legislatura, altrimenti bisognerà aspettare altri 5 anni. Ci appelliamo alla cittadinanza per rafforzare sempre di più la nostra rete chiedendo di unirsi e partecipare direttamente e a comunicarci la disponibilità per questa grande battaglia di civiltà sul sito https://referendum.eutanasialegale.it/, dove è possibile trovare anche l’elenco dei punti di raccolta disponibili. In alto le videodichiarazioni rilasciate a Soverato questa mattina.