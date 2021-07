Percorre la strada in controsenso e finisce su quattro auto. I residenti: “Stanchi di questi soliti incidenti, fate qualcosa”

Incidente stradale a Santa Maria: un’auto ha percorso in controsenso la strada andando contro altre quattro autovetture. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Radio Mobile. Intanto dai cittadini residenti nel quartiere si alza l’ennesimo grido d’aiuto. Stanchi dei ripetuti incidenti in quel tratto stradale chiedono interventi mirati al Comune al fine di rendere più sicura la circolazione e, quindi, impedire che i ripetuti incidenti arrechino danni ai proprietari delle auto in sosta in quel tratto di arteria. Dossi e marciapiedi a bordo strada in prossimità degli edifici scolastici: è quanto chiedono i cittadini stanchi di assistere inermi a episodi che, oltre a causare danni economici correlati alle loro auto, genera paura per l’insicurezza dei pedoni.