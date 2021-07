Un’opera di Loreti alla rotatoria del lungomare: ok della commissione Cultura

“E’ stata approvata all’unanimità dei presenti, prima in commissione cultura e successivamente anche in quella delegata al turismo, la mia proposta volta ad affidare all’artista catanzarese Nuccio Loreti i lavori di realizzazione di una scultura da installare all’altezza della rotatoria di ingresso e uscita dal lungomare di Giovino”.

Lo afferma il consigliere comunale Enrico Consolante (UdC). “E’ stata condivisa con i colleghi l’idea di coinvolgere uno dei talenti più apprezzati della nostra città, le cui opere pubbliche sono sotto gli occhi di tutti, per offrire al quartiere marinaro un biglietto da visita suggestivo e accattivante. L’auspicio è che l’amministrazione comunale, attraverso gli assessorati preposti, possa recepire la proposta commissionando all’artista un lavoro, pensato proprio per una specifica area che, specialmente nel periodo estivo, è interessata da notevoli flussi di viabilità verso il lungomare e le spiagge. Un intervento che si inserirebbe nell’ambito della strategia di promozione e di marketing territoriale, contribuendo a far conoscere il volto positivo della città insieme ai suoi talenti artistici”.