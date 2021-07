Vasto incendio su una collina nei pressi della nuova 106. Vigili del Fuoco sul posto

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore la collina nei pressi della galleria Sellara della variante nuova 106 non lontano dall’uscita di Catanzaro Ovest. Le fiamme si stanno espandendo a causa del vento caldo ma soprattutto piuttosto sostenuto che sta spirando in queste ore sulla città. Sul posto Vigili del Fuoco. Le fiamme al momento sembrano piuttosto lontane sia dalla sede stradale che da abitazioni.