Associazione Ponte Morandi: “Lavori stradali in centro senza la presenza della polizia locale”

“La polizia municipale a Catanzaro viene utilizzata solo ed esclusivamente per fare cassa?!”. Esordisce così Elio Mauro, presidente dell’Associazione “Ponte Morandi” in una nota stampa.

“Non si comprende – continua – come mai il sindaco, o chi per lui, autorizzi lavori stradali in pieno centro storico è non si predispone il servizio di controllo da parte della polizia locale che possa garantire sicurezza alla viabilità, sicurezza ai pedoni, servizio ai negozi commerciali ubicati nella stessa zona che pur non messi in condizioni per poter lavorare, le tasse le dovranno pagare sempre e comunque!”