Polizia locale assente dalle zone dei lavori attorno al Palazzo di Giustizia? “Assolutamente falso”

“Ci vediamo costretti a smentire quanto affermato dal Presidente dell’Associazione il Ponte Morandi Elio Mauro in relazione ai lavori di posa della Fibra e contestuale rifacimento del manto stradale e successivammente della segnaletica orizzontale e verticale della zona intorno al Palazzo di Giustizia edei costruendi Uffici di Procura di P.zza Stocco”. La precisazione è della Polizia Locale di Catanzaro riguardante la presunta “assenza della Polizia Locale sulle zone interessate dai lavori. Infatti è dalle prime luci dell’alba che personale della Polizia Locale affianca e collabora con le ditte che stanno lavorando (con oltre 40 gradi all’ombra) per creare minori disagi possibili alla cittadinanza tutta ed in assenza di studenti per effettuare dei lavori non più procrastinabili e più volte rimandati per attendere un fine settimana preagostano dove molta gente gode di ferie e, si creano minori difficoltà alla viabilità con tutto quello che ne consegue. Se solo il presidente fosse stato in zona per verificare si sarebbe accorto che oltre ad una pattuglia dedicata ai lavori, sul posto a dirigere il traffico, si trovava un Ufficiale del Corpo con meraviglia di tante persone che si fermavano ad osservare”.

“Nel momento in cui scriviamo – si legge più avanti – un’altra pattuglia dedicate si trova sul posto con una fiammante Alfa Romeo Giulietta con i lampeggianti accesi”. “Non controreplicheremo ad eventuali risposte – conclude la Polizia locale di Catanzaro- in quanto preferiamo riservare le nostre migliori energie al servizio della Città.