Prevenzione per corretta esposizione solare e alimentazione: domani iniziativa in varie località

Si terrà domani, sabato 31 luglio 2021, la seconda giornata di prevenzione per la corretta esposizione solare e la sana alimentazione. L’iniziativa, intitolata “Al sole…in salute” torna a pieno titolo dopo la positiva esperienza dell’estate 2020 promossa anche stavolta dalla “Fondazione il Caduceo” e dall’Ordine dei farmacisti di Catanzaro.

Dieci le postazioni che dalle ore 10.30 verranno presidiate dai sanitari, non solo farmacisti ma anche dermatologi e biologi nutrizionisti per ogni tipo di consiglio, avvertenza e prescrizione. Le varie equipes potranno essere consultate sulla costa jonica a Catanzaro (lido Santafè Giovino), Soverato (Hotel S. Domenico), Sellia Marina (Blue Cafè), Squillace Lido (El Torito beach), Caminia di Stalettì (Chiosco Calipso), Montepaone Lido (lido Marina Blu) e Davoli Marina (Agave beach); sul versante tirrenico a Gizzeria Lido (Coolbay) ed in montagna con i gazebo a Cardinale ed a Villaggio Mancuso (Taverna).

Nella conferenza stampa di presentazione, oltre al presidente dell’Ordine Farmacisti di Catanzaro Vitaliano Corapi, hanno anticipato gli spunti dell’iniziativa anche il prof. Massimo Fresta, presidente del comitato scientifico della “Fondazione il Caduceo”, il prof. Steven Paul Nisticò, direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia della UMG di Catanzaro, la dott.ssa Francesca Casadonte, coordinatrice commissione nutrizione dell’Ordine Nazionale Biologi e la prof.ssa Donatella Paolino del Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica dell’UMG.

Il progetto, patrocinato da tutti i comuni interessati dall’iniziativa, dalla Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani, dall’Ordine Nazionale dei Biologi, nonché dall’Associazione Scientifica Biologi Calabresi, è sostenuto anche dalla piattaforma digitale di telemedicina www.doctorium.it, attraverso la quale è possibile avere un consulto dermatologico a distanza.