A Girifalco ossa dei defunti in una chiesetta? Costanzo chiede che si faccia chiarezza

Dopo la notizia sulla riesumazione alla luce del sole e una chiesetta all’interno del cimitero comunale di Girifalco, adibita a deposito di ossa, e denunciata da una residentem interviene il consigliere comunale di Catanzaro Sergio Costanzo.

“Le immagini e la denuncia dei residenti, testimoniano – afferma Sergio Costanzo – un fatto gravissimo. Non si possono allocare le ossa e i resti di cari defunti – aggiunge – in quella maniera davvero indecorosa”.

“Resti – sottolinea – lasciati alla mercé di tutti, deposti in urne aperte e per di più in una chiesetta aperta al pubblico”.

Costanzo, infine, non certo per ultimo sollecita “l’intervento delle autorità competenti affinché venga sanata al più presto questa situazione. Questi episodi non devono più ripetersi”.