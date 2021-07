Né con la destra nè con la sinistra nè a favore nè contro vaccino anticovid. Anche a Catanzaro si sono fatti sentire i no green pass, ovvero coloro i quali vedono nell’obbligo imposto dal governo a partire dal 6 agosto di avere con sé una certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione (o test negativo o pregressa malattia) per poter accedere a determinati luoghi o evitare alcune restrizioni come un pericolo per la libertà.

L’appuntamento era fissato in piazza Brindisi nel quartiere Lido alle ore 18 e l’invito è stato accolto da circa un centinaio di persone che mentre scriviamo sta ancora manifestando. Il sit in si sta svolgendo senza alcun problema per l’ordine pubblico.