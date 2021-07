Perde il controllo della sua auto e finisce in una scarpata, ferito uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito questa sera dopo le 22 in un incidente stradale che si è verificato in localita Caminello nel comune di San Vito sullo Ionio in provincia di Catanzaro. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale.

L’uomo era alla guida di una Audi A6 che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo in una scarpata adiacente la sede stradale. Estratto dall’abitacolo il 44enne è stato spostato sulla sede stradale ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e per il successivo trasporto in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto anche i Carabinieri del comando compagnia di Soverato per gli adempimenti di competenza.