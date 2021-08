Al Dadada beach village il recupero delle feste perdute è possibile

C’è chi si occupa di Recovery Found e chi di Recovery Party, il recupero delle feste perdute . L’idea originale è di Roberto Talarico fondatore del Dadada beach village di Montauro stabilimento balneare tra i più noti della Costa dei Saraceni nello Jonio catanzarese.

Si è iniziato con il Natale tra tombolate in spiaggia, addobbi e luci natalizie con il cenone più caldo d’Italia. grazie alla formula magica del “Recovery Party” di recuperare tutte le feste comandate, quelle che non sono state festeggiate nella giusta maniera con amici e parent, in molti domenica 25 luglio, hanno vissuto insieme alle persone care, sia a pranzo che a cena, si è festeggiato il Natale più stravagante degli ultimi 2021 anni. Buona cucina, sorprese, ambientazione a tema e tanta buona musica live sono stati gli ingredienti giusti per passare una Natale all’insegna del divertimento. Dopo il Natale neanche il tempo di smaltire l’euforia e la gioia “natalizia” il Dadada ha subito organizzato , come calendario impone di festeggiare il Capodanno.

La macchina organizzativa subito in moto per la notte del 31 luglio, ha creato il veglione più bello e stravagante d’Italia e consacrerà l’estate 2021 quella della vittoria della fantasia sulla pandemia. Una giornata insieme ad amici e parenti, in riva al mare, sia a pranzo che a cena, con buona cucina e tanto divertimento. Ospiti e band live per “Capodanno” hanno accompagnato i turisti che si ritrovati a fare il “Countdown ” con la neve sulla spiaggia ma con cappellini, trombette e scintille il Capodanno più inusuale della storia. Con un cenone in cui si sono rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento il “Recovery Party” ha accesso la fiammella dell’allegria e della positività un elemento troppo troppo trascurato in questo periodo e troppo importante per la nostra vita .