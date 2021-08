Gli amici di Sergio spengono le sue 32 candeline tra sport, musica e ricordi

Sarebbero stati 32, gli anni che Sergio Mirante avrebbe compiuto se fosse ancora vivo. Il giovane architetto e campione di nuoto selliese la cui morte improvvisa , il 29 ottobre 2019 , lasciò tutta la comunità sgomenta. In suo onore è nata un’Associazione che ne porta il nome – l’Associazione Sergio Mirante, appunto – che da due anni, il 31 luglio, organizza Il Compleanno di Sergio: un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’amicizia, del divertimento e della musica, i valori su cui si fondava la vita del ragazzo.

Il lungomare Jonio di Sellia Marina si è trasformato in un vero e proprio villaggio sportivo in cui atleti e non provenienti da tutta la provincia si sono potuti cimentare con surf, wake, spinning, calistenichs, animal flow, boxe, crossfit, taekwondo, fit jump e beach volley solo per citarne alcuni. Il tutto arricchito da intrattenimento per bambini, da Czvillage e DbRadio. Alla manifestazione hanno partecipato anche l’Associazione Visi Sorridenti e l’Us Catanzaro. La serata si è conclusa con il concerto della cover band Manna&Rino.