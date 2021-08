Chiuso e multato un locale di Soverato: in pista assembrati e niente mascherina

Controlli, verifiche e sanzioni per garantire un divertimento “sicuro”. Dai controlli, fatti dal personale della Squadra di Polizia Amministrativa della divisione P.A.S. nell’ambito delle attività predisposte dal questore, è, infatti, scaturita la multa e la conseguente chiusura per cinque giorni di un locale di Soverato.

La sanzione è stata fatta per violazione dell’ art.7 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021. Nella specifico è stato accertato che, nel locale era in corso una serata musicale, a cui stavano prendendo parte molte persone che, in piedi in tutto il perimetro del locale, ballavano con tanto di musica ad alto volume selezionata da un DJ. I poliziotti non hanno potuto fare altro che accertare l’assenza sia del dovuto distanziamento che l’uso dei dispositivi di protezione (mascherine).

Per la violazione in questione al titolare del locale è stata contestata la sanzione disposta dall’art. 4 comma 1 D.L. nr. 19/2020 (convertito in legge nr. 35/2020) per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 400,00 a € 1000,00. Inoltre, al fine di fine di impedire la prosecuzione della violazione, il personale operante della Divisione P.A.S. ha disposto la chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di cinque giorni a partire da oggi.