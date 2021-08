Caso esumazioni al cimitero di Girifalco, Sergio Costanzo: “Restituita un po’ di dignità al luogo sacro”

Dopo il caso, la denuncia di una residente, oggi pomeriggio il sopralluogo, dopo l’invito, alla presenza del sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro e di Sergio Costanzo.

Soddisfatto, quest’ultimo, dello stato odierno dei luoghi, ripristinati ad un maggior decoro dopo il vespaio di polemiche sollevata dal caso.

“Da anni mi occupo di Girifalco, nel 2012 della Rems, nel 2016 dello spostamento degli uffici Asp, e altre occasioni politiche ed amministrative, hanno sollevato il mio giusto e voluto intervento. Oggi, pertanto, mi ritengo soddisfatto perché grazie alla signora Francesca Cartolaro Vonella alla sua denuncia e ai suoi interventi, il cimitero di Girifalco è stato portato ad un stato accettabile di decoro e di rispetto per i defunti, tutti i defunti”. Costanzo, aggiunge, “noi operiamo per risolvere, come in questo caso, i problemi, non siamo mai aprioristicamente, contro un’amministrazione o una ditta, anzi, come in questo caso, ne registriamo l’intervento riparatore”.