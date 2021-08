Comune, presentata mozione finalizzata alla tutela e salvaguardia del Museo delle carrozze

Il presidente della commissione Politiche sociale Emanuele Ciciarello ha preparato e sottoposto all’approvazione dell’organismo consiliare una mozione finalizzata alla tutela e salvaguardia del Museo delle carrozze, nel quartiere Siano. “Le condizioni della struttura, che rappresenta un patrimonio storico-culturale del capoluogo, sono assolutamente fatiscenti ed è necessario che il Consiglio prenda in esame una proposta pensata per salvare un bene tanto importante per la nostra comunità”, ha detto Ciciarello sottolineando come “il tetto sia ormai prossimo al crollo”.

Il documento approvato all’unanimità impegna l’amministrazione comunale “a individuare in città spazi utili e adeguati per creare un nuovo museo che ospiti la collezione di carrozze che i legittimi proprietari, gli eredi De Paola, hanno già detto di voler concedere a titolo gratuito alla città questo importante patrimonio storico”. La mozione dovrà essere sottoposta al vaglio del Consiglio comunale per la necessaria approvazione definitiva.