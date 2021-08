Due nuove psicologhe hanno preso servizio in Comune

Due nuove psicologhe, Laura Melara e Sara Granato, hanno preso servizio questa mattina nel settore Politiche sociali di Palazzo De Nobili. Lo hanno annunciato gli assessori Danilo Russo (Personale) e Rosario Lostumbo (Politiche sociali) rivolgendo gli auguri di buon lavoro alle nuove assunte, risultate vincitrici del concorso bandito ed espletato proprio per questa categoria professionale a tempo indeterminato con inquadramento full time. Queste psicologhe saranno fondamentali per la costituzione delle equipe territoriali.

“L’efficacia e l’attenzione sui conti dell’amministrazione guidata da Sergio Abramo continuano a permettere al Comune di mantenere più o meno stabile la propria dotazione di personale e far fronte ai tanti pensionamenti registrati negli ultimi anni”, ha spiegato Russo. “Le due nuove psicologhe – ha sottolineato Lostumbo – incrementano le professionalità specializzate in un settore, quello delle Politiche sociali, che ne aveva un estremo bisogno per rispondere, sempre meglio, alle richieste dei cittadini”.