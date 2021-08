I 900 anni del Duomo, i lavori a rilento, le pigre istituzioni

Relativamente al restaurando Duomo di Catanzaro e a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal consigliere comunale Nicola Fiorita, ci preme ricordare che la vicenda è stata portata avanti con veemenza dalla nostra Associazione Culturale “Petrusinu ogni minestra” . Infatti- si legge in una nota stampa dell’associazione – dopo ogni crollo Petrusinu Ogni Minestra si faceva viva e si richiamava alla salvaguardia dell’incolumità fisica delle persone che frequentavano l’importante centro di culto precisando che non si poteva attendere che ci scappasse il morto per intervenire. Dopo le preoccupazioni manifestate a più riprese da “Petrusinu” ed evidenziate ed elogiate sulla stampa dal giornalista Filippo Veltri, finalmente si è proceduto alla chiusura della Cattedrale e contestualmente è giunto anche il finanziamento.

Da quel momento è seguito un lungo, preoccupante, vergognoso e disarmante silenzio. Stupisce, pertanto, che dopo quattro anni dalla decretata chiusura qualcuno, all’interno del consiglio comunale, sembra accorgersi del ritardo dei lavori di restauro in questione. E stupisce ancora di più che non ci sia un coro unanime di indignazione proveniente da Palazzo De Nobili.

Precisiamo, ancora, che il nono centenario dell’istituzione della nostra Cattedrale cade quest’anno, e non il prossimo come erroneamente dichiarato da Fiorita. Infatti la consacrazione della nostra Cattedrale risale al 28 dicembre 1121 in occasione della venuta a Catanzaro di Papa Callisto II, che l’ha intitolata a Maria Assunta ed ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. Con l’occasione, auspichiamo che il Vescovo faccia sentire la sua voce e la sua autorevolezza affinché i lavori procedano in modo spedito, ordinato e consegnando risultati efficaci sia sotto il punto di vista strutturale che estetico; inoltre ci auguriamo che voglia organizzare i solenni festeggiamenti per ricordare, in tempo utile, l’importante evento di questo storico 900° anniversario.