MGFF: premiato Lillo Petrolo come “genio del buonumore”

Nella seconda serata del Magna Graecia Film Festival è stata l’originale e fiabesca commedia di Susy Laude “Tutti per Uma” a coinvolgere ed emozionare il pubblico di ieri sera dell’arena del porto di Catanzaro. Una commedia divertente in grado di far sorridere e riflettere, capace di portare in scena i colori della vita e di sottolineare l’importanza della figura femminile nel quotidiano andirivieni. Quando in una famiglia viene a mancare una figura importante come quella della mamma, si perde la magia dei colori, tutto appare più grigio, ma è dal seme che questa creatura ha gettato nel cuore che tutto, come per magia, può tornare a brillare.

Gli ospiti, lo spettacolo, i temi di attualità

Prima della proiezione del film, nella serata condotta da Carolina Di Domenico, in un delizioso abito dallo stile gitano, sul red carpet hanno sfilato tantissimi ospiti accendendo i riflettori non solo sullo straordinario e affascinante mondo del cinema e dello spettacolo, ma anche su importanti e delicati temi di attualità come quello dilagante dell’omofobia.

Sono attivista, ma ognuno di noi può diventarlo, non serve essere omosessuali, basta un cuore

A salire prima di tutti sul palco, Davide Sgrò, giovane catanzarese attivista LGBT, che ha raccontato delle offese omofobe che è stato costretto a subire: “Lotterò sempre per i miei diritti e per i diritti di tutti – ha detto – ognuno deve sentirsi libero di essere se stesso e rappresentarsi come meglio crede.” E poi l’invito: “Sono attivista, ma ognuno di noi può esserlo, non serve essere omosessuali, basta essere una persona di cuore.”

Poi è stato il turno dei giovani calabresi Michele Rango e Salvatore di Camillo e del loro progetto cinematografico “Ho fatto un sogno”, che verrà proiettato al cinema il prossimo settembre. A sottolineare la collaborazione tra MGFF e Calabria Movie – International Short Film Festival è stata la presenza di Luisa Gigliotti e Matteo Russo: “La nostra avventura è partita da questo palco – hanno detto i giovani – “Amal”, il cortometraggio che siamo riusciti a realizzare, è stato fatto proprio grazie ad una raccolta fondi che è partita da qui.” Da parte dei giovani, l’invito ufficiale per Gianvito Casadonte, a partecipare al festival che si terrà a Crotone e che salito sul palco per ringraziarli ha annunciato: “Le cose belle accadono e oggi sono lieto di raccontarvene una che è stata possibile grazie alla Regione Calabria. Nick Vallelonga riceverà la cittadinanza onoraria da parte del comune di Vallelonga, la terra dei suoi padri – ha detto – visiterà il suo paese, il paese da cui è partito tutto.”

Non si giudicano i sogni, e i film dei miei colleghi sono tutti impregnati di sogni. Sono opere diverse tra loro con voce distinta in grado di farci riflettere ed emozionare

L’intervento di Francesco Ghiaccio, uno tra i giurati della giuria presieduta da Pappi Corsicato, è stata l’occasione per riflettere sulla bellezza dei sogni che vengono veicolati tramite il grande schermo: “Il mio non sarà certo un giudizio – ha detto – non si giudicano i sogni, e i film dei miei colleghi sono tutti impregnati di sogni. Sono opere diverse tra loro con voce distinta in grado di farci riflettere ed emozionare.”

Il Magna Graecia Award al genio del buonumore

Un grosso applauso ha anticipato la passerella di Lillo Petrolo e della sua ventata di buonumore, quella che lo contraddistingue da sempre e grazie alla quale si è riusciti a sorridere anche durante i difficili giorni del lockdown. A lui Laura Freddi, che ha speso parole di affetto per la Calabria, ha consegnato il Magna Graecia Award.

Mettessero mai tra le motivazioni la bellezza, non mi è mai capitato me lo aspettavo almeno stasera, e invece niente. Grazie di cuore per questo premio che voglio dedicare a mio Padre che era di Siderno marina

Lillo rappresenta una sorta di genio del buonumore per aver saputo intrattenere migliaia di italiani nel momento più buio della storia contemporanea grazie alla buona comicità e al sorriso, quello che tutto può, quello che può fare la differenza. “Mettessero mai tra le motivazioni la bellezza, non mi è mai capitato me lo aspettavo almeno stasera, e invece niente – ha scherzato Petrolo – grazie di cuore per questo premio che voglio dedicare a mio Padre che era di Siderno marina, un calabrese doc.”

A sfilare per ultimi Jhon Savage e Blanca Blanco, che hanno espresso solo belle parole per la Calabria, rimasti incantati dalla sua bellezza e dal buon cibo. Dopo la proiezione di “Tutti per Uma”, il consueto dibattito tra il pubblico e Lillo Petrolo moderato da Antonio Capellupo. Per la seconda serata al Supercinema, nel centro storico, è stato invece proiettato Supernova di Harry Macqueen.