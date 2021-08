Perde il controllo del suo mezzo e travolge due segnali stradali: ferito 38enne

Un uomo di 38 anni di nazionalità nigeriana è rimasto ferito sulla Ss 18 questa mattina molto presto in un incidente che si è verificato a Gizzeria in provincia di Catanzaro.

La sua vettura una Fiat Punto per cause in corso di accertamento ha il controllo finendo fuori strada abbattendo due segnali stradali per poi finire la sua corsa contro un palo della rete telefonica.

L’uomo veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso .

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e i Carabinieri della locale compagnia per gli adempimenti di competenza.