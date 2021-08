Apre l’Info Point gestito dalla Pro Loco di Cropani

Dai propositi alla realizzazione concreta. Apre battenti l’Info Point gestito dalla Pro Loco di Cropani, presidente Angelo Grano, per fornire, in collaborazione con il Comune di Cropani, informazioni e accoglienza turistica a chi non conosce il centro ionico. Le due strutture, gestite dai volontari del servizio civile, interpreteranno le istanze e le esigenze dei turisti.

Il servizio verrà attivato a Cropani borgo e Cropani marina. Chiunque potrà consegnare dépliant, volantini e qualsiasi altro tipo di pubblicità ai volontari della Pro Loco (Francesco Dragone, Chiara Colosimo, Valentina Lanzillotti e Michela Sinatora) che provvederanno a divulgarli offrendo, così ai turisti l’opportunità di soggiornare nel Comune di Cropani. Di più: visitare le innumerevoli attrattive storiche, artistiche, paesaggistiche, avvalendosi anche di materiale informativo e libri, divertirsi e scoprire le tipicità attraverso i molti eventi che si svolgono nei vari periodi dell’anno.

Inoltre, si organizzano, visite guidate per gruppi, con percorsi nel centro storico e fuori paese, sia in italiano che in lingua straniera. Utile sapere che, presso l’Info Point, oltre all’informazione turistica, verrà garantito, per tutto l’anno, supporto ai cittadini sui servizi ricettivi del Comune di Cropani, quali scuole, uffici, ristoranti, alberghi, pub, bar, locali, affiancando e collaborando con gli uffici comunali, anche nell’organizzazione di spettacoli e rassegne culturali, artistiche, sportive, gastronomiche, artigianali. Cropani punta molto sul turismo come volano di crescita sociale ed economica.