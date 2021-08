Gatto morto e chiuso in una scatola, la segnalazione di Riccio

Il consigliere comunale, Eugenio Riccio, ha segnalato un fatto alquanto singolare. In viale Crotone all’ altezza civico 143 è riposta una scatola con una scritta che dice “gatto morto”. Accertata la presenza del povero animale morto, è stato chiamato l’ufficio Igiene del Comune in quanto nella zona si è creato cattivo odore. Ad ora come fa sapere Riccio però non è stato fatto alcun intervento.