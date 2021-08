Calabria verde, Molinaro: con atto aziendale inizia concretamente nuovo corso

“Con il nuovo Atto aziendale, il nuovo corso di Calabria Verde può avere inizio concretamente, e grazie anche alle innovazioni organizzative che sono state introdotte, ci attendiamo che l’azienda sia in grado di corrispondere alle aspettative dei calabresi”. Lo ha detto Pietro Molinaro, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, che ha espresso parere favorevole per l’Atto aziendale di Calabria Verde, che pertanto potrà diventare esecutivo.

“Si è giunti a questo risultato – é detto in un comunicato – dopo un’approfondita istruttoria sull’Atto predisposto dal Commissario straordinario dell’ente, Giuseppe Oliva, a cui è stato allegato anche il Piano del fabbisogno di personale 2021/2023. I componenti della Commissione presenti alla seduta, Molinaro, Crinò, Giannetta, Vincenzo Pitaro e Tassone,hanno espresso il parere favorevole all’unanimità, prendendo atto con vivo compiacimento che l’iter ha coinvolto tutti i sindacati rappresentati in azienda (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal), i quali hanno approvato e condiviso i nuovi atti predisposti dal Commissario Oliva. I lavori della Commissione hanno riguardato anche la nuova legge sull’apicoltura e sulla pesca, il cui esame proseguirà nel corso della prossima seduta, convocata per il 6 agosto. (ANSA).